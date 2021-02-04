ALES ne zaman 2021? ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES sınav takvimi

2020'nin Aralık ayında yapılması beklenen; ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen ALES/2 sınavının yeni tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ertelenen ALES'in yeni tarihini resmen duyurdu. ALES ne zaman 2021? ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES) başvuru tarihleri belli oldu. Bu yılın ÖSYM takvimine göre, yıl içerisinde üç kez gerçekleşecek olan ALES'in ilk etabı için süreç kısa zaman sonra başlayacak. İşte, ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES sınav takvimi hakkında detaylar...

ALES NE ZAMAN?

Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenen ALES sınavı erteleme kararı alındığı açıklanan ALES 21 Şubat'ta yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.

2021 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/1 sınavı ise 02.05.2021 tarihinde sınav yapılacak. Başvurular, 12.03.2021 ve 22.03.2021 tarihinde alınacak.

Geç başvuru günü 01.04.2021 olarak belirlendi.

ÖSYM ALES/1 sınav sonuçlarını 27.05.2021 tarihinde açıklayacak.

ALES'E KİMLE BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

2021'E ERTELENEN SINAVLARIN TARİHLERİ

Aygün, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin de belli olduğunu açıkladı.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.