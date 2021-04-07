Ales 2021 ne zaman? ALES 2021 sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Ales 2021 ne zaman? ALES puanıyla akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler ALES sınavı tarihini merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarihler açıklanmıştı. Peki, Ales 2021 ne zaman? ALES 2021 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ALES 2021 sınav tarihleri...

ALES ne zaman? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tarihleri açıklandı. ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 2 Mayıs'ta yapılacak. Sınava kısa bir süre kala gözler ÖSYM'nin açıklayacağı 2021 ALES-1 sınav yerlerine çevrildi. Ales 2021 ne zaman? ALES 2021 sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2021 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık on gün önce erişime açıldığı da görülüyor. Bu kapsamda 2021 ALES/1 sınav giriş belgeleri Nisan ayının son haftası erişime açılabilir.

ALES 2021 NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı için başvurular 12 Mart 2021 ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru dönemi 1 Nisan 2021 tarihi olarak açıklandı. ALES/1 sınavı yayımlanan duyuruya göre 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 27 Mayıs'ta ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.