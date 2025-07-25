2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde uygulandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, ALES 2 saat kaçta açıklanacak?

ALES/2 SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES/2 sınavının ardından, gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin son dakika duyurularını beklerken, sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceği de merak konusu oldu. T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet adresi ya da mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILDI, SORULAR YAYIMLANDI MI?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde uygulandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖSYM, sınav soru ve cevaplarını geçtiğimiz günlerde kısmi olarak erişime açtı. Şimdi ise en çok merak edilen konu, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

ALES 2 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025-ALES/2 sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını 25 Temmuz 2025 tarihinde öğrenebilecek.

ALES 2'nin açıklanma saati hakkında bilgi bulunmuyor.

Genellikle sonuçlar sabah saatlerinde duyurulsa da bu durum değişkenlik gösterebilir.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak ya da ÖSYM mobil uygulaması üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

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