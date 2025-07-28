Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Alemde Bir Gece filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Alemde Bir Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Alemde Bir Gece filmini izleyecek olanların merak ettiği Alemde Bir Gece konusu nedir, Alemde Bir Gece oyuncuları kimler ve Alemde Bir Gece özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALEMDE BİR GECE FİLMİNİN KONUSU

Mutlu bir evliliği olan, sessiz sakin bir yaşam süren Ozan'ın hayatı, eşi Elif'in birkaç günlüğüne annesinin yanına gitmesiyle bir gecede altüst olur. Ozan, yalnız geçirdiği bu gecede çocukluk arkadaşı Tolga'nın sürpriz ziyaretiyle karşılaşır. Yanında bir kadın ve Fehmi'yle gelen Tolga, eski dostları olan büfeci Ati'yi de peşine takar. Ozan misafirlerden kurtulmaya çalışırken bir de karşı komşusu olan emekli başçavuş "Çatlak Eşref" devreye girer. Ozan'ın tüm bu kargaşadan bir an önce kurtulma isteği, evdeki Fehmi'nin yasa dışı bahis kuponundan büyük ikramiye kazanması ve heyecandan aniden hayatını kaybetmesiyle bambaşka bir hâl alır. Ozan, Tolga ve Ati cesetten kurtulmak için Eşref'in izini sürerken, kendilerini tahmin edemeyecekleri bir belanın ortasında bulurlar.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Aydemir Akbaş, Beyti Engin ve Bülent Alkış'ın yer aldığı filmde ayrıca Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici ve Ömer Gecü gibi isimler de rol alıyor. Komedi ve absürt olaylarla örülü bu film, oyuncuların dinamik performanslarıyla öne çıkıyor.

ALEMDE BİR GECE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 2016 yılında çekildi. Ancak çekimlerin yapıldığı şehir veya mekanlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle filmin nerede çekildiği bilgisi kamuoyuyla henüz paylaşılmamış durumda.

ALEMDE BİR GECE FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda, Ozan ve arkadaşları cesetten kurtulmak isterken olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Çatlak Eşref'in devreye girmesiyle işler iyice karışır ve sıradan bir gecenin, karakterler için beklenmedik sonuçlar doğurduğu görülür. Finalde hem kara mizah hem de sürpriz unsurlar ön plandadır; izleyiciye "bir gecede her şey nasıl tersine dönebilir?" sorusunu düşündüren bir kapanış sunulur.