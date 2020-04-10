Alef dizisi konusu nedir? Alef dizisi oyuncuları kimler? Alef dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Alef dizisi hakında merak edilen her şey! Baş rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in oynadığı BluTv'de yayımlanacak olan dizi konusu ve karakterleri ile dikkat çekiyor. Alef dizisi hakkında merak edilen her şey haberimizde!

BluTv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Alef dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile herkesin dikkatlerini çekti. İlk bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizi ile ilgili merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Alef dizi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturduğu Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

ALEF DİZİSİ

ALEF DİZİSİ HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?

10 Nisan Cuma günü saat 21:30'da BluTV'de!

ALEF DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen