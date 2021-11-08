Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinden bela eksik olmuyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

KOLUNU KAYBEDEBİLİR

Bu olayın ardından Rust filminin setinden kötü bir haber daha geldi. Sette yapım görevlisi olarak çalışan işçi Jason Miller zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan Miller'ın kolunu kaybetme riski taşıdığı belirtildi.

SETTE YETERLİ ÖNLEM ALINMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sette görev alan ekip üyeleri film çekimleri sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını ve bir dizi kazanın yaşandığını iddia etmişti.

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