Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinden bela eksik olmuyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı
Alec Baldwin'in Rust filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini kurusıkı tabancayla öldürdüğü kaza sonrası bir olay daha yaşandı. Belanın eksik olmadığı sette, ışık operatörünü zehirli örümcek ısırdı. Hastaneye kaldırılan set çalışanının kolunu kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
KOLUNU KAYBEDEBİLİR
Bu olayın ardından Rust filminin setinden kötü bir haber daha geldi. Sette yapım görevlisi olarak çalışan işçi Jason Miller zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan Miller'ın kolunu kaybetme riski taşıdığı belirtildi.
SETTE YETERLİ ÖNLEM ALINMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde sette görev alan ekip üyeleri film çekimleri sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını ve bir dizi kazanın yaşandığını iddia etmişti.
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberi Kaydet