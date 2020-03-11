Aldın Kalkan, "İstiklal Marşı imanın şuuru, zaferin destansı şiiridir"
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Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Güncel

Aldın Kalkan, "İstiklal Marşı imanın şuuru, zaferin destansı şiiridir"

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yılı münasebetiyle açıklama yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "İstiklal Marşı imanın şuuru, zaferin destansı şiiridir" dedi.

11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
Aldın Kalkan,

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yılı münasebetiyle açıklama yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "İstiklal Marşı imanın şuuru, zaferin destansı şiiridir" dedi.


Aydın Kalkan, "İstiklal Marşı, emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi ve sonrasında kazanılan muhteşem zaferle milletimizin hayata, varlığa ve kendi benliğine ilişkin manifestosudur. İstiklal Marşı'nın TBMM'de milli marş olarak kabul edilmesinin 99. yılını aynı ruh ve bilinçle idrak ediyoruz.


Vatanımıza, milletimize en alçak ve hain saldırıların yoğunlaştığı günümüzde bin yıldır yaşanan imanın şuuru, milletin bağımsızlık ve onur savaşının destansı şiiri olan İstiklal Marşı'nı korkmadan, ezelden beridir hür yaşamış olmanın asaleti ve yurdumuza alçakları uğratmama kararlılığıyla kükremiş sel gibi bendimizi çiğneyip aşarak, dağları yırtarak, enginlere sığmayarak, iman dolu göğsümüz ve serhaddimizle güncelleyerek mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.


"İman ve istiklal şairimiz olarak Mehmet Akif Ersoy, milletin değerleriyle kendi ahlakını birleştirmiş muhteşem bir şahsiyettir. İstiklal Marşı ile Mehmet Akif, bu milletin kalıcı, kök değerine dönüşmüştür" ifadesinde bulunan Aydın Kalkan şu şekilde konuştu:


"Bugün çevremizde kurgulanıp sahnelenen ve doğrudan Türkiye'nin bekasını da tehdit eden sıcak gelişmeler, İstiklal Marşımızı yazdıran bilinci kuşanmayı zorunlu kılmaktadır. Medeniyet coğrafyamızın alçakça, acımasızca savaş ve terör saldırılarıyla sarılıp işgal edilmesi, fesat ve nifak tohumları ekilerek ülke ve toplumların bölünüp parçalanması, insanların kıyım ve katliama uğraması, yurtlarından kitlesel göçe zorlanması, yüzyıl sonra yeniden istiklal savaşını vermeye mecbur kaldığımız zamanın belli başlı şartlarına benzer bir durum ortaya çıkarmaktadır.


Son olarak, 15 Temmuz ihanetiyle içeriden, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Akdeniz meseleleriyle dışarıdan sınandığımız gelişmelerle Türkiye kuşatılmak, özgürlüğümüze darbe indirilmek istenmektedir ama bilinmelidir ki, yedi düvele haddini bildiren milli ruh ve özürlük aşkı, İstiklal Marşı ile yaşanılır kılınmaya devam etmektedir, edecektir. Bu ruh, bu topraklarda yaşadığı müddetçe asla vesayete de esarete de geçit verilmeyecektir.


Eğitim-Bir-Sen olarak, onurlu yaşamanın, karakteri özgürlük olan milletlerin hakkı olduğunu biliyor, gür bir sedayla "Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/ Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" diyoruz.


İstiklal Marşı'nın bayrak ve ezanla birlikte yankılanması için verdiğimiz savaşta, canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle anıyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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