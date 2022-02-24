Aldıkları kupayı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aldıkları kupayı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye ettiler

AA, Hakan Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Aldıkları kupayı İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye ettiler

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mercan Ortaokulu öğrencileri küçük erkekler voleybol turnuvasında kazandıkları kupayı Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Mercan Ortaokulu öğrencileri küçük erkekler voleybol turnuvasında kazandıkları kupayı Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e hediye etti.

Şahin, odasında öğrencilerle ilgilenerek kendilerine ve öğretmenlerine hediye takdim etti.

Başkan Şahin, ilçede başarıya uzanan herkesin her zaman destekçisi olduklarını, İscehisar ve İscehisar'da yaşayan herkesin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Şahin, "Sizlerin başarısı, İscehisar'ın sizleri eğitenlerin ve bizlerin mutluluğudur. Umudumuz gençliktedir. Hayat zorluklarını kendinize koyacağınız hedeflerle gerçekleştiriniz. Bu kupayı bizler takdim etmenizden dolayı duyduğum mutluluk tarifsizdir." dedi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Aşkın, Mercan Ortaokulu Müdürü Oğuzhan Berk ve beden eğitim öğretmeni Musa Demirtaş katıldı.

AA / Hakan Şimşek - Güncel

Ahmet Şahin, Karahisar, voleybol, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title