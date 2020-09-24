Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı
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Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı

24.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:49

30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Son zamanlarda aldığı kilolar ve uzun sakallarıyla sıkça gündeme gelen oyuncu, yeni bıyıklı imajıyla da hayranlarını şaşırttı.

Hakan Muhafız'ın ardından Netflix için çekilen Mücadele Çıkmazı filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ulusoy'un bıyıklı imajı da dikkat çekti.

"GÜZEL KALPLERİNİZ İYİLİKLE KARŞILAŞSIN"

Rol aldığı projeler için sık sık imaj değiştiren Ulusoy uzun saçlı ve bıyıklı fotoğrafının altına doğum günü için "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı. Çağatay Ulusoy'un dün akşam paylaştığı fotoğraf kısa sürede 650 binden fazla beğeni aldı.

Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı

İMAJLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolar ve sakallarıyla dikkat çekmişti.

İşte Çağatay Ulusoy'un son zamanlarda konuşulan imajları...

Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı
Haber Yorumları (10)
HUP: Yurtdışına gidip gelince tipi kaydı.
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SOS: Amerigaya gidince ayarı bozuldu, ordakilere döndü.
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TİP?: tipe bak ya pis sakalli sisko, uyusturucudan tipi kaymis tiksinc hicte yakisikli degil
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