Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde şans oyunları seyyar bayisi, kazı kazanın en büyük ikramiyesi olan 500 bin lirayı talihlisine kazandırdı. Büyük ikramiye haberinin ardından şans oyunları bayileri önünde yoğunluk oluştu.

Muratpaşa'da 10 yıldır şans oyunları seyyar bayi işletmeciliği yapan Behiye Ayduk, dün akşam saatlerinde kendisinden sürekli kazı kazan bileti alan müşterisine 5 kazı kazan bileti sattı. Adının açıklanmasını istemeyen talihli, son bileti kazıdığında, 500 bin liralık büyük ödülü kazandığını gördü. Sevincini ilk olarak bayi Behiye Ayduk ile paylaşan talihli müşteri, parasını nereden alacağını sordu. Ayduk'un büyük ikramiyeyi yalnızca bankaların ödeyebildiğini söylemesi üzerine talihli, "Parayı alınca sana 10 bin lira vereceğim" diyerek ayrıldı.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kazı kazan biletlerinin farklı çeşitlerinin olmasının ilgiyi artırdığını söyledi. İlgiden memnun olduklarını belirten Çobanoğlu, "En büyük ikramiye de bu yeni biletlerden birine çıktı. Duyulmasının hemen ardından bayilerimiz önünde hareketlilik oluştu. Antalya yine farkını gösterdi" dedi.