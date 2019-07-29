Aldattığını ve aldatıldığını açıklayan Fatma Turgut kimdir? Fatma Turgut nereli?

Model grubuyla yola çıkan ve sonrasında gruptan ayrı bir yol izleyen şarkıcı Fatma Turgut, katıldığı programda, 'Aldattım, aldatıldım' ifadelerini kullandı. Fatma Turgut hayatı, sevgilisi ve daha fazlası haberimizde.

FATMA TURGUT KİMDİR?

Başarılı şarkıcı Turgut, 2 Ocak 1984 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Fatma Turgut, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne girdi ve 2010'da mezun oldu.

KORO ÖĞRETMENLİĞİ YAPTI

Eğitiminde çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda deneyim kazanan Turgut, çeşitli amatör rock gruplarıyla da sahne aldı. Ayrıca 2005-2008 yılları arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği yaptı.

2007 yılında "A Due Carmen" (daha sonra ismi Model olarak değişti) isimli rock grubuna katılan şarkıcı, Perili Sirk (2009) ve Diğer Masallar (2011) isimli iki adet albüm yayınladı. Özellikle Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulan Turgut, "Diğer Masallar" albümünde yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları ile ülke çapında fenomen hale geldi. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fırsatı buldu. Bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi. 2013 yılının Kasım ayında Levla'nın Hikayesi adlı albüm piyasaya çıktı. 2017 yılında Model grubuyla ayrı müzik kariyerlerine devam etme kararı aldı.