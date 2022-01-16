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Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan karar

Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan karar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

" 3-4 ay önce çok fena aldatıldım" diyen İrem Derici'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi'ye bir şans verdiği konuşuluyor. Bircan Bali de boşandığı kocasıyla yeniden barıştı.

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.

Yaşananlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Önce Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Sonra ise İrem Derici'nin Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği iddiası gündeme geldi. İkili yeniden takipleşmeye de başladı.
Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan karar

Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan karar

Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan karar

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" 3-4 ay önce çok fena aldatıldım" diyen İrem Derici'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi'ye bir şans verdiği konuşuluyor. Bircan Bali de boşandığı kocasıyla yeniden barıştı.

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