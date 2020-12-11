Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı

Antalya'da bir koca, karısını ve aldattığını iddia ettiği teyzesinin oğlunu silahla yaraladı. Yaralı halde kaçan zanlının teyzesinin oğlu da yoldan geçen başka bir aracın üstüne atlayarak hayatını kurtardı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Koca da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Hacıobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Alanya Avsallar Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Şahin İnce eşi Özlem İnce'nin kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi. Eşini ve teyze oğlunu takibe alan Şahin İnce, Hacıobası Mahallesi'nde buluşacaklarını öğrendi. Eşinin kendisine ait otomobille Avsallar'dan ayrılmasının ardından araç kiralayan Şahin İnce, eşini takip ederek Manavgat-Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevkiine geldi. Eşinin yol kenarında bir park alanında beklemesi üzerine eşinin yanına giden İnce, eşinin Mehmet K'yı telefonla arayıp uyarmasını da engelledi. Yaklaşık 4 saat sonra Mehmet K'nın bir kamyonetle gelmesinin ardından eşini Mehmet K'nın yanına gönderen Şahin İnce, eşiyle Mehmet K'nın buluşmasının ardından ortaya çıkarken, yaşanan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.

TEYZESİNİN OĞLU YOLDAN GEÇEN BAŞKA BİR ARACIN ÜSTÜNE ATLADI

Eşi Özlem İ. vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere serilirken, Mehmet K, koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Karayoluna çıkan Mehmet K, yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne kendisini atıp otomobile binmek isterken arkasından gelen İnce, silahla ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Mehmet K'nın ayağına, bir diğeri de otomobilin arka yan camına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşmak için hareket ederken, otomobilin üzerinde bulunan demirlere tutunan Mehmet K, yaklaşık 40-50 metre gittikten sonra otomobile bindi. Otomobil sürücüsü Mehmet K'yı Hacıobası uygulama noktasına getirerek jandarmalara teslim etti.

JANDARMA, ZANLIYI TESLİM ALDI

Mehmet K'dan durumu öğrenen jandarma ekipleri, olay yerine gelerek, elinde silahla yaralı eşinin başında bekleyen Şahin İnce'yi teslim aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Geceyi jandarmada geçiren Şahin İnce, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İnce, adliye çıkışında basın mensuplarına pişman olduğunu, olayın ailevi bir meseleden kaynaklandığını söyledi.

İKİ YARALININ DURUMU İYİ

Diğer taraftan ayağından vurulan Mehmet K'nın tedavisinin tamamlandığı, Özlem İ'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN