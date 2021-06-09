Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım
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Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım

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Reza Zarrab'la evli olduğu dönemde kendisini Hadise'yle aldattığı iddia edilmesinin ardından boşanan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kafaları karıştırdı. Özdemir Asaf'ın bir sözünü alıntılayan Gündeş'in bu paylaşımı kime yaptığı ise merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının ima yüklü sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Gündeş'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Ebru Gündeş sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Ünlü sanatçı Instagram hesabından, "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" yazarak Özdemir Asaf'tan alıntı yaptı.

Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafa karıştıran paylaşım

ZARRAB'LA YOLLARINI AYIRMIŞTI

İhanet nedeniyle boşanma davası açan Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile yollarını ayırmıştı. Evliliklerini bitiren eski çiftin Alara adında bir de kızları bulunuyor.

TANIDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti.

HADİSE'DEN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Bunun üzerine açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafa karıştıran paylaşım
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafa karıştıran paylaşım
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım
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Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım - Haberler Magazin
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