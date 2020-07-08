Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
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Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemede "Ben terbiyesizlik etmek istememiştim, sadece ironi yapmıştım" dedi.

08.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:14

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, mahkemedeki ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederek, "Ben terbiyesizlik etmek istememiştim, sadece ironi yapmıştım" dediği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Ercan B.'nin, yaptığından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

PAYLAŞIMI VE HESABI KABUL ETTİ

İfadesinde, paylaşımın yapıldığı Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden zanlı, suça konu olan yorumu da bir başka kullanıcının Bakan Albayrak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımın altına yaptığını söyledi.

"BENİM SÖYLEMİM EŞİNE DEĞİL, BAKANIMIZA YÖNELİK İRONİDİR"

"Ben kesinlikle Bakanımıza ve ailesine böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim" diyen zanlı, "Ben esprili ve ironi şeyler yapıyorum. Bakanımızın adı sürekli sosyal medyadaydı. Benim söylemim eşine değil de Bakanımıza yönelik ironidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
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