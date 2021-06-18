Albay Bayrı daire başkanlığı görevine atandı
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Albay Bayrı daire başkanlığı görevine atandı

Albay Bayrı daire başkanlığı görevine atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) –Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hakan Bayrı, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

DÜZCE(İHA) –Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hakan Bayrı, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı görevine atanan Düzce Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Bayrı, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Vali Atay, Bayrı'ya teşekkür plaketi vererek yeni görevinde başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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