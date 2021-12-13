Alba: A Wild Adventure oyunu geliştiricileri, Güney Afrika'da bir milyonu aşkın ağaç dikti
Video oyun geliştiricisi Plug In Digital, Alba: A Wild Adventure oyunun gelirleri ile Güney Afrika ülkelerinde bir milyonu aşkın ağaç dikti.
Alba oyununun oyuncuları desteğiyle 1 milyon ağaç dikme hedefi belirleyen oyun geliştiricileri, indirilen veya satılan 'Alba: A Wild Adventure' oyununun her kopyası için Güney Afrika topraklarına bir ağaç dikileceğini belirtti. İki ay içinde 500 bin ağaca ulaştı, yaklaşık bir yıl sonra da bir milyon ağaç hedefine ulaşıldı.
Alba: A Wild Adventure oyunu ve ekstra bağışlar sayesinde Güney Afrika'da Madagaskar, Mozambik, Nikaragua ve Kenya topraklarına toplamda 1,022,249 ağaç dikildi ve 3 adet habitat restore edildi. Bunun yanı sıra Kenya'da 180 adet ormanın restorasyonu yapıldı, Madagaskar'da 515 bin adet mangrov, Mozambik'te 453 bin, Nikaragua'da ise 53 bin adet ağaç dikildi.
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Oyun geliştiricileri bir milyon hedefine ulaştıklarını belirtmesinin ardından yeni bir hedef belirlemeyeceklerini fakat oyunun kopyası satıldığında veya indirildiği her zaman için bir ağaç dikilmeye devam edeceklerini belirttiler.
Ecologi ile ortaklık kuran Alba'nın oyuncuları, Madagaskar'da hali hazırda dünya çapında 385 milyon ağaç dikmiş olan kar amacı gütmeyen 'Eden Reforestation Projects' tarafından yürütülen bir ağaçlandırma projesini destekleyecek.
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