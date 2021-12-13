Alba: A Wild Adventure oyunu geliştiricileri, Güney Afrika'da bir milyonu aşkın ağaç dikti

Alba oyununun oyuncuları desteğiyle 1 milyon ağaç dikme hedefi belirleyen oyun geliştiricileri, indirilen veya satılan 'Alba: A Wild Adventure' oyununun her kopyası için Güney Afrika topraklarına bir ağaç dikileceğini belirtti. İki ay içinde 500 bin ağaca ulaştı, yaklaşık bir yıl sonra da bir milyon ağaç hedefine ulaşıldı.

BİR MİLYONU AŞKIN AĞAÇ DİKİLDİ

Alba: A Wild Adventure oyunu ve ekstra bağışlar sayesinde Güney Afrika'da Madagaskar, Mozambik, Nikaragua ve Kenya topraklarına toplamda 1,022,249 ağaç dikildi ve 3 adet habitat restore edildi. Bunun yanı sıra Kenya'da 180 adet ormanın restorasyonu yapıldı, Madagaskar'da 515 bin adet mangrov, Mozambik'te 453 bin, Nikaragua'da ise 53 bin adet ağaç dikildi.

AĞAÇ DİKMEYE DEVAM EDİLECEK

Oyun geliştiricileri bir milyon hedefine ulaştıklarını belirtmesinin ardından yeni bir hedef belirlemeyeceklerini fakat oyunun kopyası satıldığında veya indirildiği her zaman için bir ağaç dikilmeye devam edeceklerini belirttiler.

DÜNYA ÇAPINDA 385 MİLYON AĞAÇ DİKTİLER

Ecologi ile ortaklık kuran Alba'nın oyuncuları, Madagaskar'da hali hazırda dünya çapında 385 milyon ağaç dikmiş olan kar amacı gütmeyen 'Eden Reforestation Projects' tarafından yürütülen bir ağaçlandırma projesini destekleyecek.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet