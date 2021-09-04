Alaşehir Üzüm Festivali'nde kelter taşıma yarışması yapıldı
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Alaşehir Üzüm Festivali'nde kelter taşıma yarışması yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'ın Alaşehir ilçesinde yapılan '3'üncü Alaşehir Üzüm Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

MANİSA'ın Alaşehir ilçesinde yapılan '3'üncü Alaşehir Üzüm Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen 50 kilogram ağırlığındaki kelter taşıma yarışmasına Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu'da destek amacıyla temsili olarak katıldı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün yetiştiği Alaşehir'de bir yandan hasat devam ederken, Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 3'üncü Üzüm Festivali'nde unutulmaz anlar yaşandı. Festival kapsamında düzenlenen kelter taşıma yarışmasına 30 kişi katıldı. 50 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı şekilde taşıyarak kıyasıya mücadele eden yarışmacılara destek olmak için, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu'da katıldı. Sevgi Yolunda yapılan yarışmaya 3 kadın yarışmacı katıldı. Yarışmada bazı katılımcılar ağırlığa dayanamayarak kelterleri düşürürken, bazılarının kelterleri yırtıldığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı. Yarışmanın galibi ise 1 dakika 18 saniyelik derecesiyle Gökhan Dinç olurken yarım altının da sahibi oldu. Yarışmanın birincisi olan Gökhan Dinç, "Yarışma benim için zor geçti. İlk defa katıldım, 4-5 yıldır kelter taşıyorum" dedi.

'AMACIMIZ ALAŞEHİR'İ VE ÜZÜMÜNÜ TANITMAK'

Alaşehir'in ve Sultani üzümün tanıtımı için gayret gösterdiklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu " Bu festivalle Alaşehir'imizin el emeği göz nuru olan çekirdeksiz Sultani üzümünü tanıtmayı amaçladık. Bununla ilgili en güzel üzüm yarışmamız vardı dün ödüllerini verdik. Bugün de kelter dediğimiz bağlardan serim alanlarına üzümleri taşıdığımız sepetlerle kelter çekme yarışması düzenledik. Yaklaşık 30 gencimiz bu yarışmada yarıştı. Bitişe ulaşamayanlar da oldu ben de yarıştım yürüyerek de olsa kelterleri taşıdım ve bitişe ulaştım" diye konuştu.

Alaşehir Üzüm Festivali'nde kelter taşıma yarışması yapıldı
Alaşehir Üzüm Festivali'nde kelter taşıma yarışması yapıldı
Alaşehir Üzüm Festivali'nde kelter taşıma yarışması yapıldı
Alaşehir Üzüm Festivali'nde kelter taşıma yarışması yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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