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Alaşehir Türk Sanat Müziği korosu izleyenlerden tam not aldı

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Keskin - Yerel
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Alaşehir Türk Sanat Müziği korosu izleyenlerden tam not aldı Tamamen Alaşehirli vatandaşlardan oluşturulan Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi Alaşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu ilk konserini verdi.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Alaşehir Türk Sanat Müziği korosu izleyenlerden tam not aldı

Tamamen Alaşehirli vatandaşlardan oluşturulan Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi

MANİSA - Alaşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu ilk konserini verdi. Her meslek grubundan insanın olduğu koronun, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde verdiği konserde Alaşehirli müzikseverler şarkılarla coşarken, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu Alaşehirlilere müzik ziyafeti verdi. İzleyenler koroyu alkış tufanına boğarken, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Koronun ses sanatçılarından müzisyenlerine ve koro şefine kadar farklı meslek gruplarından 40 Alaşehirli gönüllüden oluşturulan koroda Alaşehir Belediyesinden de 10 personel yer aldı. Gecede, Uşak, Hicaz ve Rast makamında, koro ve solo olarak toplam 18 eser seslendirildi.

Salonun tamamen dolu olması nedeniyle bazı müzikseverler konseri ara bölümlere sandalye koyarak izledi. Belediyenin sosyal ve kültür etkinlikleri kapsamında ilk kez oluşturulan koronun ilk konserini verdiğini, belediyenin bu tür sosyal etkinliklere sürekli destek vereceğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yerli malı, yurdun malı içimizde yabancı yok. Koromuz belediyemiz personelleri, esnaflarımız, öğretmenlerimiz gibi değişik meslek gruplarından tamamen gönüllü sanatseverlerimizden oluşmaktadır. Yerli şefimiz olan Berkan Çiftçi kardeşimiz koro çalışmalarını sürdürerek, inşallah Yaz Konseri de verecek. Koroya katılan, koronun oluşmasına destek veren ve izlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum." diyerek, verdikleri konser için koro şefi Berkan Çiftçi'ye çiçek takdim ederek teşekkür etti. Sanatseverler ise koroyu uzun süre alkış yağmuruna tuttu.

Alaşehir Türk Sanat Müziği korosu izleyenlerden tam not aldı

Alaşehir Türk Sanat Müziği korosu izleyenlerden tam not aldı

Alaşehir Türk Sanat Müziği korosu izleyenlerden tam not aldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Yerel

Türk Sanat Müziği, Fethi Sekin, Alaşehir, Şehit, Yerel, Haberler

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