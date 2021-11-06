Alaşehir'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Kavşağı'nda ters yönden gelen Emre Koç (20) idaresindeki 35 AYT 972 plakalı traktör, Orhan Çetin (56) idaresindeki 45 KA 1963 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörün römorkunda bulunan Abdullah Badur (17) ve Ahmet Kunsuk (20) ile itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü Orhan Çetin, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.