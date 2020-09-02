Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

02.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:09

Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli ilçesi yönüne seyir halinde olan İ.A.yönetimindeki traktöre, Piyadeler Mahallesi mevkinde aynı yönde giden O.K. idaresindeki hafif ticari araç yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü İ.A ve römorkta bulunan A.A yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla götürüldükleri Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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