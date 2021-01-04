Alara Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur Akın'ın sevgilisi Songül karakteri Alara Turan kimdir?
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Alara Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur Akın'ın sevgilisi Songül karakteri Alara Turan kimdir?

04.01.2021 21:40 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:43
Alara Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur Akın'ın sevgilisi Songül karakteri Alara Turan kimdir?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a yeni bir oyuncu dahil oldu! Başta yüzünü göstermeyen oyuncunun genç oyuncu Alara Turan olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli ve Necip Memilli'nin yer aldığı Çukur dizisine dahil olan Alara Turan sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında ve nereli?

Show TV'nin son zamanlarda en çok izlenen ve en sevilen Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'a yeni bir oyuncu transfer oldu. Songül karakteriyle diziye dahil olan oyuncunun başta yüzü örtülüydü, sonra Songül karakterinin genç ve güzel oyuncu Alara Turan olduğu ortaya çıktı. Daha önce son olarak Kardeş Çocukları dizisinde rol alanAlara Turan, Çukur'da Akın'ın eski kız arkadaşı olarak izleyici karşısına çıktı. Peki Alara Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Çukur Akın'ın sevgilisi Songül karakteri Alara Turan kimdir?

ALARA TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 26 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Alara Turan, son olarak Star TV ekranlarında Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde görülmüş ve tanınmıştır.

Alara Turan kaç yaşında: 26

Alara Turan nereli: İstanbul

Alara Turan burcu: Başak

Alara Turan boyu: 1,68 cm

Alara Turan kilosu: 58 kg

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