Alara Eriç'in "Yıldızlar" heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alara Eriç'in "Yıldızlar" heyecanı

Alara Eriç'in 'Yıldızlar' heyecanı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu kez İls Müzik öncülüğünde "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadı.

Bu kez İls Müzik öncülüğünde "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak olan  Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadı. Günlerce süren klip çekiminin ardından, hem yönetip hem besteleyip hem söylediği şarkısı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Genç müzisyen, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım." dedi.

76 ÜLKE GEZDİ

Daha 17 yaşında olmasına rağmen dünyada 76 ülkeyi gezip, birçok dizi, kısa film ve reklamda yer alan Eriç, Miss Turkey 2021'in de finalistleri arasında. 

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Ziya Selçuk Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Ünal Karaman Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alara Eriç'in "Yıldızlar" heyecanı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:51:04. #1.15#

title