Alara Eriç'in "Yıldızlar" heyecanı

Bu kez İls Müzik öncülüğünde "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadı.

Bu kez İls Müzik öncülüğünde "Yıldızlar" adlı Türkçe şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Alara Eriç, bestesini ve klip kurgusunu kendisinin yaptığı şarkısı için hiçbir masraftan ve detaydan kaçınmadı. Günlerce süren klip çekiminin ardından, hem yönetip hem besteleyip hem söylediği şarkısı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Genç müzisyen, "Müziğe yeni bir boyut kazandıracağım." dedi.

76 ÜLKE GEZDİ

Daha 17 yaşında olmasına rağmen dünyada 76 ülkeyi gezip, birçok dizi, kısa film ve reklamda yer alan Eriç, Miss Turkey 2021'in de finalistleri arasında.

Kaynak: Hürriyet