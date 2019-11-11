Alaplı Belediyesi'nden yol çalışması

11.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:34

Alaplı Belediyesi tarafından yeni imara açılan yollarda altyapı ve beton kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti yaşanabilir bir kent yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Belediye sınırları içinde yarım kalmış tüm yolları bir plan dahilinde yaptıklarını belirten Tekin, "Üç Evler mevkisinden Mollabey yoluna kadar yeni bir imar yolu açmıştık. Bu yolda ekiplerimiz altyapı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları tamamlandığında yolumuzu beton kaplayarak hizmete açacağız."

Kaynak: AA