Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu
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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

13.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:10
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu

Alanyaspor Başkanı ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı 'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu
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