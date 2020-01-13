Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Kartal açıklamalarda bulundu
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.
13.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:10
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması ANKARA - Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA