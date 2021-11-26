Alanyalı liseliler Başkan Kurt'u ziyaret etti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarete Alanya Alaaddin Keykubat Koleji öğrencileri ve öğretmenleri ile Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik katıldı.

Düzenledikleri kültür turu kapsamında Eskişehir'i ziyaret eden Alanya Alaaddin Keykubat Koleji öğrencilerini ağırlayan Belediye Başkanı Kazım Kurt, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin kendisine yönelttiği sorularını yanıtladı.

Alanya'dan gelen öğrencilere Eskişehir hakkında bilgi veren Başkan Kurt, Cumhuriyet dönemi ile birlikte Eskişehir'in kent kimliğine kavuştuğunu söyledi. Bu sebepten dolayı Eskişehir'de öğrenci olmanın diğer şehirlere göre çok daha kolay ve rahat olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Eskişehirlilerin öğrenciler ile birlikte yaşamayı sevdiğini ifade etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin öğrenciler için yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Kurt, hayata geçirdikleri halk ve gençlik merkezleri ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik birçok atölye çalışmasını ücretsiz olarak düzenlediklerini söyledi.

"İYİ BİR DEVLET ADAMI NASIL OLMALI?"

Öğrencilerin "İyi bir devlet adamı nasıl olmalı?" sorusuna Başkan Kurt, "Anayasal sistem içerisinde iyi bir devlet adamının herkese eşit davranabilmesi gereklidir. Devletin bir oluşumu vardır. Bu oluşumun içerisinde ortak bir düşüncemizin olması gereklidir. Toplum içerisinde yaşayan insanların büyük bölümünün kabul ettiği bir düzeni ortaya koymamız gerekli. Bu düzenin içerisinde yöneticiler, herkese eşit davranabilmeli, hak ve hukuk gibi kavramlardan uzaklaşmamalıdır" şeklinde cevap verdi.

"BASMAKALIP DÜŞÜNCELERLE HAREKET ETMEMELİYİZ"

Başka bir öğrencinin "Bizim yaşımızdaki gençler, ileride sizin konumunuza geldiği zaman nasıl hizmetler yapmalı?" sorusuna da Başkan Kurt, siyasetin yerelleşmesi ve güncellenmesinin önemine değinerek, basmakalıp düşüncelerle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Kurt, "Yaşadığınız yöreye ve bulunduğunuz konuma göre, şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız" dedi.

"Bizim üzerimize düşense, çağdaş bilim neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmektir. Bunun da yolu hukuktur" diyen Başkan Kurt sözlerine "Hukuk olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Hukuk, hak kavramından türetilmiştir. Bu noktada bizim üzerimize düşen insanların temel haklarını kabul ederek hareket etmektir" şeklinde devam etti.

Ziyaretin sonunda Alanya Alaaddin Keykubat Koleji öğrencileri, Alanyalı kadınların ipek kozasından yaptığı tabloyu, hatıra olarak Başkan Kurt'a takdim etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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