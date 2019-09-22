22.09.2019 20:41

Alanya'ya kış gelmek bilmiyor...Sahiller tıklım tıklım

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 35, deniz su sıcaklığının ise 28.5 derece ölçüldüğü ilçede dünyaca ünlü mavi bayraklı Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin tadını çıkardı. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlonglara kumlara uzanarak keyfi anlar yaşadı. Bazıları sahilde kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistler ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Günübirlik tekne turlarıyla açılan ve teleferiğe binen turistler de Alanya'da tarihi ve doğal güzelleri görme fırsatı yakaladı. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.

"Burada sezonun bitmesine rağmen hala bir yaz havası var"

Deniz keyfi yapan Tuncay Turan, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi. Turan," Bursa'dan tatil için Alanya'ya geldim. Alanya'nın orman ve piknik alanlarının yanı sıra denizi de 4 mevsim çok güzel. Burada sezonun bitmesine rağmen hala bir yaz havası var. Buradaki tatilimi 2 hafta daha uzatmayı düşünüyorum. Alanya'nın insanları da çok sıcak kanlı, her yıl Bodrum ve Ege Bölgesi'ne gitmektense buraya gelmelerini herkese tavsiye ederim" dedi.

"Hayatını yaşamak isteyen Alanya'ya gelsin"

İstanbul'dan Alanya'ya tatil için gelen Yavuz Gündüz ise şunları söyledi: " Türkiye birçok bölgesinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken burada ise sezon bitmek bilmiyor. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Hayatını yaşamak isteyen Alanya'ya gelsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA