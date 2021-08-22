Alanya Toptancı Hali inşaatının yüzde 75'i tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 75'lik kısmın tamamlandığını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 75'lik kısmın tamamlandığını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkler Mahallesi'nde yapımı devam eden Alanya Toptancı Hali Projesi inşaatının sürdüğü belirtildi.

19 hal bloğu, 4 ardiye bloğu, bir idari, bir ticari ve 26 bloğun yer aldığı kaydedilen açıklamada, bugüne kadar 20 bloğun tamamlandığı, 3 hal ve 2 ardiye bloğun inşaatının sürdüğü bildirildi.

Karkas, kaba inşaat ve sıvası tamamlanan 20 blokta pencere, su, elektrik, havalandırma, izolasyon, fayans ve korkuluk gibi çalışmaların yüzde 85'nin gerçekleştirildiği, yağmur giderleri ve istinat duvarı yapım çalışmalarının da devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tamamlanan bloklarda da sıva, korkuluk ve fayans çalışmaları da sürdürülüyor. Alanya Hal Kompleksi inşaatının şu ana kadar yüzde 75'i tamamlandı. Toplam 164 dönüm arazi üzerine yapılan kompleksite 159 işyeri ve 78 ardiye yer alacak. İnşaatın yatırım maliyeti ise 100 milyon lira."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş