Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ne yeni yol

Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde Talat Efendi Sokağı Turgut Reis Caddesi'ne bağlayan yeni bir yol daha açıyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde Talat Efendi Sokağı Turgut Reis Caddesi'ne bağlayan yeni bir yol daha açıyor.

Alanya Belediyesi, yol ve altyapı çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri bu kapsamda Konaklı Mahallesi'nde, Talat Efendi Sokağı Turgut Reis Caddesi'ne bağlayan yeni bir yolu açma çalışmalarına başladı. 10 metre genişliğindeki imar yolu çalışmaları kapsamında yol güzergahındaki dereye 120 metre uzunluğunda 2x2 ebatlarında kutu menfez yerleştiriliyor. Çalışma sonrası Talat Efendi Sokak Turgut Reis Caddesi'ne bağlanmış olacak.

Mahallelerde alternatif ulaşım güzergahları oluşturmaya devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ekiplerimiz Konaklı Mahalle'mizde yol açma çalışmaları kapsamında menfez yerleştirme işlemlerini sürdürüyor. Tüm yatırım ve hizmetlerde olduğu gibi ulaşım altyapısında da çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı