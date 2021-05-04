Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaldırımları yenileniyor
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaldırımları yenileniyor

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaldırımları yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesi'nde cadde ve kaldırımları yenileniyor.

Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesi'nde cadde ve kaldırımları yenileniyor.

Alanya Belediyesi önemli turizm merkezlerinden olan Konaklı Mahallesi'nde son bir yılda ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları ile beraber 30 bin metrekare parke taşı döşeme işi gerçekleştirdi.

Her biri Konaklı'nın prestij caddeleri olarak anılan caddelere orta refüj peyzaj ve kaldırım çalışması yapılarak estetik görünüm kazandırıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, parke taşı çalışmasının Pazar yeri yolunda devam ettiğini açıkladı. 2021 yılı için 28 bin metrekare daha parke ihalesi gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Yücel, "Tüm mahallelerimiz gibi Konaklı Mahallemizde hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu yönde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaldırımları yenileniyor
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaldırımları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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