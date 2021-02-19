Alanya'nın fethinin 800. yılı tanıtım toplantısı yapıldı

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Alanya Belediyesi kentin fethinin 800. yılı dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılı tanıtım toplantısı, Alanya Belediyesince Atatürk Spor Salonu'nda organize edildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programda dans gösterisi ve fetih için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Ünlü tenor Hakan Aysev'in de sahne aldığı program, izleyenler tarafından beğeni topladı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Alanya'nın fethinin 800. yılını bir yıl boyunca çeşitli etkinlik ve programlarla kutlayacaklarını söyledi.

Dünyayı, başta sağlık olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak etkileyen, milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgın dolayısıyla üzücü ve zor bir süreçten geçtiklerini belirten Yücel, "Bu süreçte, geleceğin belirsizliğinde kaybolmaktansa hep birlikte geçmişin sağlam köklerine tutunarak güçlenmek istiyoruz. İnanıyorum ki, fetih coşkusuyla karamsarlığı bir kenara bırakıp, yüzyıllardan akarak bizlere taşınan efsuni dinginlikte huzur bulacağız. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe daha umutla bakacağız." dedi.

Sultan Alaaddin Keykubat'ın, Alanya'yı 2 ay süresiyle kararlılıkla kuşattığını ve bölge halkını ikna ederek, hiç kan dökmeden Alanya'yı topraklarına kattığını anlatan Yücel, Alanya'nın 1221 yılında fethinin, Orta Çağ siyasi tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Alanya'nın fethiyle, sultanlığın gücünün Akdeniz'e yayıldığını dile getiren Yücel, "Askeri ve siyasi bakımdan stratejik öneme sahip bir liman kenti elde edilmiştir. Selçuklu Devleti'nin Akdeniz sahillerindeki sınırları, Silifke'ye kadar uzanmıştır." diye konuştu.

Alanya'nın geçmişten gelen kültür hazinelerini koruyup, gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Yücel, bu kapsamda birçok tarihi yapıyı da restore ettiklerini kaydetti.

Fetih programı kapsamında onarımını yaptıklarını bu eserlerin açılışlarını da gerçekleştireceklerini dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Türk İslam medeniyetinin bu topraklara kazandırdığı eserleri bu yıl sergileme fırsatı bulacağız. Selçukluların kentimizdeki en önemli başyapıtı olan Alanya Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalarımız sürmektedir. Kalemizin ziyaretçi sayısı 'Teleferik Projemizi' hayata geçirdikten sonra 4 kat artmıştır. Yürüyüş güzergahları ve yaya yolları projelerimizle, ziyaretçilerin kalenin her noktasını yürüyerek keşfetmeleri sağlanmıştır. Restorasyon çalışmalarını büyük bir hızla sürdüreceğiz. Bu kadim kentin, güzel insanlarına hizmette bulunmak, bizim için kutsal bir vazife, büyük bir onur ve gururdur. En büyük gayemiz onlardan aldığımız sancağı daha yükseklerde dalgalandırmaktır."

Alanya'nın, geçmişteki gibi barışın, huzurun ve güvenin başkenti olmaya devam ettiğini ifade eden Yücel, farklı din ve dilden, 100'ün üzerinde milletten yaklaşık 31 bin yerleşik yabancının hoşgörüyle, birlik ve beraberlik içinde ilçede yaşadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt