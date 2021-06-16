Alanya'da yollarda yeni beton yol uygulaması
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Alanya'da yollarda yeni beton yol uygulaması

Alanya'da yollarda yeni beton yol uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasında yeni bir çığır açarak bu tekniği yol ve caddelerde de uygulamaya başladı.

Alanya Belediyesi, özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasında yeni bir çığır açarak bu tekniği yol ve caddelerde de uygulamaya başladı.

İlk olarak caddelerde beton yol uygulamasına geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Avsallar Konak Caddesi'nde çalışmalara başladı. Çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen son aşama hakkında bilgi alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, uygulamanın ihtiyaç duyulan caddelerde devam edeceğini söyledi.

Antalya bölgesinde ilk defa uygulanıyor

Alanya Belediyesi, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasını artık yol ve caddelerde de uygulamaya başladı. İlk olarak Büyükhasbahçe Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Okulu ile Bektaş Mahallesi'nde bulunan Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleştiren Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasının başarılı sonuçlar vermesinin ardından yol ve caddelerde de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Avsallar Mahallesi'nde Konak Caddesi'nde 1.300 metre beton yol çalışmasına başlandı. Modern Asfalt Plenti ile serilen (SSB) beton fıskiyeli araçlarla ıslatılarak silindir yardımıyla sıkıştırılıp beton yol halini alıyor.

Başkan Yücel, "(SSB) Beton yol tekniği ile az maliyetli uzun ömürlü çalışmalar yapacağız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar Mahallesindeki Konak Caddesi'nde sürdürülen beton yol çalışmasını inceleyerek Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut'tan gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel'e kentte misafiri olan Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak da eşlik etti. Yaklaşık iki saat boyunca ekiplerin çalışmasını izleyen Başkan Yücel, beton yol uygulamasının aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

"(SSB) beton yol tekniğini ilçe genelinde yaygınlaştıracağız"

İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Yücel şu bilgileri verdi: "Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasını ilk defa Antalya bölgesinde bir ilk olarak biz hayata geçiriyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz (SSB) beton tekniği maliyetinden dayanıklılığına kadar pek çok avantaj sağlıyor. Asfalt, parke gibi diğer kaplama ürünlerine göre hem az maliyetli hem de daha uzun ömürlü bir sistem. Bu uygulamayı diğer yol ve caddelerimizde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Alanya'da yollarda yeni beton yol uygulaması
Alanya'da yollarda yeni beton yol uygulaması
Alanya'da yollarda yeni beton yol uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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