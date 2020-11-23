Alanya'da vezneler öğlen arasında da açık olacak
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Alanya'da vezneler öğlen arasında da açık olacak

23.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:00
Alanya'da vezneler öğlen arasında da açık olacak

Alanya Belediyesi, vergi ödemelerinin 2. taksiti için, hem Covid-19 tedbirleri kapsamında hem de vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla öğle arasında da veznelerini açık tutarak vatandaşlara hizmet edecek.

Alanya Belediyesi, vergi ödemelerinin 2. taksiti için, hem Covid-19 tedbirleri kapsamında hem de vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla öğle arasında da veznelerini açık tutarak vatandaşlara hizmet edecek.

Alanya Belediyesi 2020 yılına ait Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi'nin 2. taksit ödeme süresinin, bu ay bitiminde sona ereceğinden, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak ve Covid-19 pandemisi nedeniyle yığılmayı önlemek amacıyla veznelerini öğle arası da açık bulundurulacak. Ayrıca vatandaşların veznelere gelmeden, Alanya Belediyesi'nin resmi internet sayfasından, e-ödeme yoluyla da vergilerini ödeyebileceği açıklandı.

Son gün 30 Kasım

Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi'nin 2020 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresi ve yapılandırma taksitleri 30 Kasım 2020 tarihinde sona eriyor.

Bütün tahsilat ofisleri hizmet verecek

Alanya Belediyesi'nin Avsallar, Payallar, Hal Tahsilat Ofisi, Mahmutlar, Oba ve ana hizmet binası veznelerinin öğle arası da hizmet vereceği açıklandı. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve vergi ödemelerini zamanında yapmaları için, 30 Kasım mesai bitimine kadar Belediye vezneleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında da açık bulundurulacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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