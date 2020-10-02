Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
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Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası

02.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:21
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz' etkinliği kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, Alanya Kalesi'nde gerçekleştirildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz' etkinliği kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, Alanya Kalesi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya, 8-55 yaş arası toplam 55 sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya Valiliği, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği'nin koordinesinde, 'Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz' etkinliği düzenlendi. Alanya Kalesi'nin iç kısımlarında koronavirüs tedbirleri ve kurallarına uygun gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenlenen turnuvaya, 8-55 yaş arası 55 sporcu katıldı.

Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya tarihini satrançla buluşturduklarını ifade etti. Kıldırgıcı, "Alanya iç kalemizde, bu tarihi yerde satranç organizasyonumuzu yapıyoruz. Katılan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımız farklı yerlerde, farklı şekillerde devam edecek. Amacımız Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini hem gençlerimize tanıtmak hem de bu kültürü aşılayarak, satranç sporunu onlara sevdirmek" diye konuştu.'KARDEŞİMİ MUTLU ETMEK İÇİN GELDİM'Bir ilkin gerçekleştiği ve tarihle iç içe oynanan satranç turnuvasına kardeşiyle katılan Pınar Demirtaş, "Kardeşim beni yener ama yine de onu mutlu etmek için geldim. Beraber satranç oynuyoruz" dedi.

Bu etkinliğe katıldığı için çok iyi hissettiğini söyleyen 9 yaşındaki Kerem Alp Orhan ise "Uzun zamandır böyle satranç oynamadım. Açık alanda oynamadım. Maçı kazandım. Çok iyi oynadı rakibim, beni zorladı gerçekten" ifadelerini kullandı.


Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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