Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
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Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsü kalp krizi geçiren ve uçuruma yuvarlanan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
13.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:22

Alanya'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araç sürücüsü Veli Uçak, Yaşar Uçak ve Ayşe Uçak hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 kişi de yaralandı.

ARAÇ 30 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Veli Uçak'ın (58) kullandığı 07 NON 81 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Kaplanhanı yayla yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Uçak'ın aracın kontrolünü kalp krizi nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, sürücü Uçak ile Yaşar Uçak (57) ve Ayşe Uçak'ın (40) sıkıştıkları araçta hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı, cenazeler jandarma ve itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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