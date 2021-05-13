Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı

Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.'nın (53) kullandığı 45 TD 771 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.'nin (21) kullandığı 07 NLM 59 plakalı motosiklet, aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.'yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uğur S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı
Alanya'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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