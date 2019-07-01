Alanya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Gedevet Yaylası Kuruçay mevkinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden Ali Doğan, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine giden AKUT Alanya gönülleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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