Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
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Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 günlük kısıtlamadan muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek sahillerde güneşlenip, denize girdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 günlük kısıtlamadan muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek sahillerde güneşlenip, denize girdi.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Alanya'da 17 günlük kısıtlama nedeniyle yerli halk evlerinde otururken, muaf olan turistler ise sıcak havayı fırsat bilerek soluğu sahillerde aldı. Nem oranının yüzde 59, deniz su sıcaklığının da 22 derece ölçüldüğü ilçede turistler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında güneşlenip denizin tadını çıkardı. Plajlarda yürüyüş yapan çiftler, şezlonglarda kitap okuyan turistler ve kumsalda oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

"Türkiye'yi çok beğendiğim için buradan biriyle evlenmek istiyorum"

Damlataş Plajı'nda deniz keyfi Olga Ladutsko, ailesiyle beraber ilk kez Alanya'ya tatile geldiğini söyledi. Ladutsko, "Alanya çok güzel, burayı çok beğendim. Deniz keyfi yapmak harika. Burada korona virüs yok ve tedbirler çok iyi. Türkiye'yi çok beğendiğim için buradan biriyle evlenmek istiyorum" dedi.

Meteoroloji yetkilerinden alınan bilgiye göre ilçede hava sıcaklığı yükselmeye devam edecek. - ANTALYA

Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
Alanya'da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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