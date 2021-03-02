Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği

02.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:05
Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği

ANTALYA'nın Alanya ilçesine kış kampına gelen ABD'li bisiklet takımı sporcuları, her gittikleri ülkede yaptıkları gibi burada da sahil temizleme etkinliği düzenledi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine kış kampına gelen ABD'li bisiklet takımı sporcuları, her gittikleri ülkede yaptıkları gibi burada da sahil temizleme etkinliği düzenledi. Takımın genel müdürü Danny Van Haute, "Her gittiğimiz ülkede bu organizasyonu yapıyoruz. Amacımız dünyayı güzelleştirmek ve doğayı temiz tutmak" dedi.

Yazın onlarca ülkeden turistin gelerek tatil yaptığı Alanya, özellikle kış mevsiminde ise farklı branşlardan birçok sporcunun kamp tercihleri arasında yer alıyor. Şubat ayında Alanya'ya gelen bisiklet takımları ilçede kamp yaparken, Türkiye'de düzenlenen yarışlara hazırlanıyor. Alanya'da bir otelde kamp yapan ABD'li bisiklet takımı sporcuları ise hazırlıkların yanı sıra farklı bir etkinliğe de imza attı. Türkiye'ye ilk kez gelen Wildlife Generation Pro Cycling takımı, daha önce gittikleri tüm ülkelerde olduğu gibi Alanya'da da sahil temizliği etkinliği düzenledi. Sporcular, ellerine çöp poşetlerini alarak Okurcalar sahilinin bir kısmı ve ormanlık alanda temizlik yaptı. Toplanan çöpler belediye ekipleri tarafından alındı.

'SÜRÜCÜLER ÇOK KİBAR DAVRANIYOR'

Alanya'yı çok beğendiklerini söyleyen takımın genel müdürü Danny Van Haute, "Çok güzel, beğendik. 4 haftadır buradayız. Şimdi de plajı temizliyoruz. Özellikle antrenman yaptığımız yollarda sürücüler çok kibar davranıyor, antrenman sırasında" dedi.

'AMACIMIZ DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK VE DOĞAYI TEMİZ TUTMAK'

Her gittikleri ülkede aynı etkinliği düzenlediklerini aktaran Haute, "Takımımızın adı doğayı geliştirmek anlamını taşıyor. Tüm dünyada yarışlara gidiyoruz. Her gittiğimiz ülkede bu organizasyonu yapıyoruz. Amacımız dünyayı güzelleştirmek ve doğayı temiz tutmak" diye konuştu.

Türk halkını da çok temiz bulduklarını ifade eden Haute, şöyle konuştu:

"Türk insanları çok temiz ve burada olduğumuz için mutluyuz. Nisanda Konya'ya, temmuzda Kayseri'ye tekrar geleceğiz. Daha sonraki yıllarda da gelmeye devam edeceğiz."


Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği
Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği
Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği
Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği
Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği
Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Kim Kardashian
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Mesut Bakkal Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:05:27. #1.15#
title