Alanya'da kadınlar plajı tartışması

23.08.2019 18:32

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "(Alanya'daki kadınlar plajının açılmaması) Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını bilememeleri, eksik hazırlamaları ve kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi çok geç bir sürede tamamlayarak, tüm bu süreçleri sezon ortasına taşımalarıdır." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir önceki başkanı Menderes Türel tarafından 2016'da temeli atılan ve yaklaşık 2 milyon liraya mal olan Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafedeki Aysultan Kadınlar Plajı, bu yıl açılmadı.



Menderes Türel tarafından 3 yıllığına kiralanarak kadınlara hizmet vermeye başlayan plajın bu yıl açılmamasına ilçede yaşayan kadınlar tepki gösterdi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 50 bine yakın kadının kullandığı plajın bu yıl neden açılmadığını, kaderine terk edildiğini, yıkıldığını, tahrip olduğunu birçok yerde dile getirdiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştüklerini dile getiren Toklu, "Bizlere verilen cevapta 'tüm başvuruları gereği gibi yaptık, ancak bürokratik engellemelere takıldık' oldu. Sonra da sorumluluğun kendilerinde olmadığı, şeklinde talihsiz bir açıklama geldi. Talihsiz bir açıklama diyorum, çünkü sizlerle paylaşacağım tarihlere tüm kamuoyunun özellikle dikkat etmesini rica ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin plajı kiralamak için yapmış olduğu ilk başvuru tarihinin 7 Mayıs 2019 olduğunu anlatan Toklu, nisan ayında yapılması gereken başvurunun yapılmadığını aktardı.

Belediyenin mayıs ayının ilk haftasında yapılan ilk başvurusuna, devlet kurumu tarafından Vali Yardımcısı imzası ve acil başlığıyla, 14 Mayıs'ta belediyeye, dosyanın eksik hazırlandığı, dosya içine 4-5 belge ve plan eksikliği olduğunun bildirildiğini vurgulayan Toklu, "Bu tarihte verilen eksikleri tamamlayın yazısına, Büyükşehir Belediyesi tam 1 ay 4 gün gibi bir süre sonra cevap verip, eksiklikleri gideriyor." diye konuştu.

Bu sürenin neden bu kadar uzatıldığını anlamadıklarına değinen Toklu, daha önceden hazırlanmış dosyayı tekrar gündeme almanın bu kadar zor olmaması gerektiğini dile getirdi.

Belediyenin eksik belgeleri geç göndermesine rağmen, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca ilk toplantıda işlemin değerlendirdiğini anlatan Toklu, komisyon tarafından eksiklerin giderildiği talebi kabul edilerek bakanlığa havale edildiğini söyledi.

Ancak plaj ve denizlerin kullanılacağı sezonda böylesine bir ihmal ve gecikme nedeniyle plajı kullanmak isteyen kadınların mağdur olduğunu vurgulayan Toklu, "Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını bilememeleri, eksik hazırlamaları ve kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi çok geç bir sürede tamamlayarak, tüm bu süreçleri sezon ortasına taşımalarıdır." diye konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına açıklama yapan Anet Hukuk Müşaviri Avukat Müge Gezginci ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde halkın hizmetine sunulan Aysultan Kadınlar Plajı'nın, 9 Mayıs 2016 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında kiralandığını ifade etti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 31 Mart seçiminden sonra görevine başladığını belirten Gezginci, şöyle konuştu:

"Muhittin Böcek'in göreve başlamasından 40 gün sonra, Aysultan Kadınlar Plajı'nın sözleşmesi sonra ermiştir. 7 Mayıs 2019'da, yani sözleşmenin süresi dolmadan henüz bir gün önce, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, sözleşme süresinin 3 yıl uzatılması için başvuruda bulunulmuştur. Antalya Valiliği de 31 Mayıs 2019'da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, kiralama talebi dosyasını, Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ederek, Bakanlıkça değerlendirilmesi hususunda yanıt vermiştir."

Kaynak: AA