Alanya'da kaçarken ayağını kıran hırsız tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca ikinci kattan atlayan ve sağ ayağı kırılan Cihan B. (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşı Mahallesi İskele Caddesi'ndeki olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir apartmandaki daireye hırsızlık amacıyla giren Cihan B., evdeki 1425 TL ve bir miktar döviz bulunan çantayı alarak çıktı. Şüpheli daha sonra aynı apartmanın 2'nci katındaki daireye de girdi. Evde para ve değerli eşya arayan Cihan B.'nin çıkardığı gürültü üzerine ev sahibi uyandı. Ev sahibinin bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, balkondan atladı.

Yaklaşık 5 metreden beton zemine atlayan Cihan B.'nin sağ ayağı kırıldı. Şüpheli, kırık ayağına rağmen olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonunda ekipler, Cihan B.'yi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Kaynak: DHA

- Antalya