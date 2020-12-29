Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi
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Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi

29.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:40

- Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi Antalya Alanya ilçesinde öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri bulunan 32 yaşındaki Rıfat Deke, başvurduğu hastanede ilk kez yapılan kapalı akciğer ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

- Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya Alanya ilçesinde öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri bulunan 32 yaşındaki Rıfat Deke, başvurduğu hastanede ilk kez yapılan kapalı akciğer ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan Rıfat Deke (32), aşırı öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetlerle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Deke'nin akciğerinde bronşektazi tesisi konuldu. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aslaner tarafından VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) adı verilen işlemle ALKÜ'de ilk kez gerçekleştirilen kapalı akciğer ameliyatıyla Deke, sağlığına kavuştu.

"Sayılı merkezlerde yapılan bu operasyonu artık bizlerde yapıyoruz"

Başarılı operasyon sonrası hastayı serviste ziyaret eden Dr. Aslaner, yapılan işlem hakkında bilgi verdi. Aslaner, Deke'nin aşırı balgam şikayetiyle kendilerine başvurduğu belirterek," Yapılan akciğerin sol at kısmında bronşektazi dediğimiz bir rahatsızlık tespit ettik ve operasyon önerdik. Rıfat Deke'nin sol akciğerinin alt kısmını göğüs kafesini açmadan sadece 3 delikten girerek VATS lobektomi yöntemiyle ameliyatını gerçekleştirdik. Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezlerde yapılan bu operasyonu artık Alanya'da da başlamış durumdayız" dedi.

"Herhangi bir şikayetim yok"

Rıfat Deke tekrardan sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Deke, "Şuanda ağrım çok az ve öksürük gibi herhangi bir şikayetim yok. Başarılı geçen operasyon için Oktay beye ve tüm hastane personellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi
Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi
Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi
Alanya'da ilk kez kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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