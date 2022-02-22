Alanya'da gece kulübünün akvaryumundaki köpek balığı huzura kavuştu

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde, akvaryum içinde 10 yıldır yaşayan köpek balığı, Antalya'daki yeni yaşam alanına nakledildi.

Almanya'daki bir hayvan hakları organizasyonunun (PETA Almanya-PETA Deutschland e.V.), ilçedeki bir gece kulübünün akvaryumunda bulunan köpek balığının doğal ortamına bırakılması yönündeki çağrısı üzerine çalışma başlatıldı.

"Summer" adı verilen köpek balığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince kentte bulunan ve Avrupa'nın en büyük tüneline sahip akvaryuma nakledildi.

Gece kulübünün işletme müdürü Erhan Başsav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek balığına yıllardır düzenli şekilde baktıklarını ancak ışık ve ses sisteminden rahatsız olduğu yönündeki telkinler üzerine bakımının daha iyi olması dileğiyle hibe ettiklerini söyledi.

"Summer"ın kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Başsav, "Bizim için manevi değeri çok yüksek. Maddi değerle ölçmüyoruz. Çok özen gösterdiğimiz, yaz kış baktığımız balığımızı sağlıklı bir şekilde yetkililere verdik. Bizler için biraz zor oldu ama umarım bulunduğu ortama adapte olur ve daha sağlıklı yaşar." diye konuştu.