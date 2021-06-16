Alanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı
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Alanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

Alanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma" gibi suçlardan aranan M.İ'nin (43) Alanya'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.İ'yi Çıplaklı Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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