Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saat 06.30 sıralarında eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Alanya'da da 14 farklı adrese baskın yapıldı, 14 kişi gözaltına alındı. Baskında adreslerde yapılan aramada, toplamda 68 kök Hint keneviri, 562 gram esrar ve kapalı ortamda kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan özel düzenek ile kimyasal maddeler ele geçirildi.Şüpheliler O.D. (42), Ş.S. (33), T.K. (37), Ç.H. (42), K.Ş. (29), H.A. (40), H.O. (30), H.G. (32), M.Y. (29), M.Z. (29), O.S. (39), M.A. (38), N.G.V. (33) ve E.B. (31) sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Alanya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

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