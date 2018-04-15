Alanya'da Dikimine Adana'da Satışına Öncülük Etti

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın 11 yıl önce Alanya'da görevliyken dikilmesine öncülük ettiği zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağları, yine onun öncülüğünde kazandırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde satışa sunuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Alanya'da 2003 ile 2010 yılları arasında görev yapan Ali Yeldan, cezaevindeki atıl iş günü üretime dönüştürme çalışmaları kapsamında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve meslek edindirilmeleri amacıyla ağaç dikme kampanyası düzenledi.

Yeldan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla 2007 yılında Mahmutlar Beldesi'nde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Ceza İnfaz Kurumu'na ait atıl haldeki 55 dönüm araziye ıslah çalışması sonucu yaklaşık 2 bin zeytin, çam, portakal ve çeşitli türde tropikal meyve ağaçları dikildi.

Alanya'da 7 yıl görev yapan Başsavcı Yeldan, diktiği ağaçların meyvesini toplayamadan daha sonra Yozgat'a, ardından Samsun'a, 4 yıl önce de Adana'ya atandı.

Yeldan, Adana'daki görevinde de hükümlülerin eğitimi, meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla yargı mensubu ve çalışanlarına yönelik yaptırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'ni kente kazandırdı.

Eğitim tesisi girişinde açılan 230 metrekare büyüklüğündeki İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda da ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yöresine özgü ürettiği onlarca çeşit ürün satışa sunuldu.

Zeytinlerin yağları 11 yıl sonra eline geçti

Bu arada, Başsavcı Yeldan'ın Alanya'da dikilmesine öncülük ettiği zeytin fidanları de meyve verdi. Hükümlüler tarafından hasat edilen zeytinler, zeytin yağına dönüştürülüp yine hükümlüler tarafından paketlenerek satılmak üzere yurdun dört bir yanındaki mağazalarına gönderildi.

Hükümlülerin el emeğiyle yapılan zeytinyağları, 11 yıl sonra o ağaçları diken Yeldan'ın bugün görev yaptığı Adana'da da satışa sunuldu. Yeldan'ın Alanya'da diktiği zeytinlerden yapılan zeytin yağının Adana'ya kazandırdığı sosyal tesiste satılması ayrı bir anlam kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, topluma faydalı işler yapma gayreti içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alanya'da cezaevinin de içinde bulunduğu alanı üretime dönüştürmek için yüzlerce ağaç diktik. O zaman diktiğimiz zeytin ağaçları büyüyüp meyve verdi. Alanya'daki görev süremde hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytin yağları, Adana'da yaptırdığımız sosyal tesisteki mağazada satışa sunuldu. Alanya'nın da Adana'nın da benim yanımda yerleri çok farklı. Bu bizim için çok anlamlı. Böyle çalışmalarla üretime ve ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler, bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek öğrenip toplumla kaynaşarak hızla rehabilite oluyor."