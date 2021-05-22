Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde civarında Alanya Huzurevi ve çok sayıda evlerin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 5 itfaiye aracıyla çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaparken, yerleşim yerine yakın olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Haberler
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