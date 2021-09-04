Alanya'da boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
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Alanya'da boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'da boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Y.K. (44) ile D.K. (23), Mahmutlar Mahallesi'ndeki binanın dış cephesini boyadıkları sırada üzerinde bulundukları demir iskelenin çökmesi nedeniyle 4. kattan zemine düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma kapsamında taşeron firma yetkilisi M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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Alanya'da boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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