Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
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Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | 3. Sayfa

Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri Ramazan Bayramı'nın son gününde de denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor

ANTALYA - Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri Ramazan Bayramı'nın son gününde de denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Alanya'da korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Ramazan Bayramı'nın son gününde de polis ekipleri tarafından denetimler 14 farklı kontrol noktasında devam ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor.

Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
Alanya'da bayramın son gününde denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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