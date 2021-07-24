Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaymakamlık tarafından alınan kararla barlar sokağında maske takma zorunluğu getirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaymakamlık tarafından alınan kararla barlar sokağında maske takma zorunluğu getirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in talimatı ile İskele bölgesinde bulunan Barlar Sokağı girişlerine bariyerler konularak make kontrolü yapıldı, maskesiz yerli ve yabancı turistler sokağa alınmadı.

Bayram tatilinde nüfusu dört artarak 1,5 milyona ulaşan Alanya'da her akşam binlerce tatilcinin uğrak yeri olan banlar sokağında maske zorunluluğu getirildi.

13 ayrı noktada bariyer kuran emniyet güçleri vatandaşların çarşı ve barlar bölgesine girişini yasakladı. Bariyerlere gelen turistler emniyet güçleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı. Maskesi olanlar çarşı ve barlar bölgesine alınırken maskesiz turistler geri gönderildi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı